Das plant Angelina Jolie nun mit Alice Winocour

Im vorigen August hatte Jolie das Biopic „Maria“ bei den Filmfestspielen in Venedig vorgestellt. Für ihre Darstellung der Opernsängerin Callas unter der Regie von Pablo Larraín erhielt sie großen Applaus. Oscar-Preisträgerin Jolie („Durchgeknallt“) war zuvor 2021 in dem Marvel-Film „Eternals“ in der Nebenrolle als Kämpferin Thena zu sehen.