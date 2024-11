Polizei auf Weihnachtsmärkten verstärkt im Einsatz

Polizei will vor Langfingern schützen

Was freilich nicht bedeutet, dass sich unter die Weihnachtsfans keine Ordnungshüter mischen werden: „Wie jedes Jahr ist die Polizei auch heuer wieder verstärkt im Einsatz, um die Sicherheit bei Weihnachtsmärkten zu gewährleisten. Wir sind sowohl uniformiert als auch in Zivilkleidung vor Ort“, so die Landespolizei.