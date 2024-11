„Wir wollten doch nur Gerechtigkeit für Christa“

„Können wir Einspruch erheben“, „Das ist also ein Menschenleben wert“ – riefen Angehörige direkt nach dem Urteilsspruch im Fall Christa P. der Richterin zu. Denn jener Linzer (44), in dessen Wohnung die zweifache Mutter (55) im Oktober des Vorjahres im Alkoholrausch an einer Überdosis Morphin verstorben war und der sie im 300 Meter entfernten Feld verscharrt hatte, kam in den Augen der Familie „zu billig“ davon.