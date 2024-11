Erneut Auszeit hinter Gittern für zwei Autodiebe

So etwa einen VW Tiguan, der bei einer Spritztour zur angeblichen Freundin des Polen dran glauben musste. Ebenso ein BMW 330, der in einem Straßengraben in Hohenems landete. Beim Eintreffen der Polizei war dann auch Endstation für die beiden Autodiebe, die daraufhin in Untersuchungshaft kamen. Im Prozess am Dienstag räumen die Schwerkriminellen die Taten zwar ein. Behaupten jedoch, sich aufgrund ihrer damals starken Alkoholisierung kaum mehr an die Geschehnisse erinnern zu können.