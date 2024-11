Gesetz macht‘s möglich: Geldregen für Ex-Politiker

Alle sollen angesichts der prekären finanziellen Lage in Österreich den Gürtel enger schnallen. Wirklich alle? Denn an Politikerprivilegien wird nicht gerüttelt – so ermöglichen es eigene Gesetze, dass auch abgewählte Politiker nach ihrem Ausscheiden aus der Funktion einen Großteil ihres Gehalts ohne Deckelung weiter bekommen!