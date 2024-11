Schoko-Firma Hauswirth aus dem Burgenland pleite

Das Schokolade- und Süßwaren-Unternehmen Franz Hauswirth Ges.m.b.H. mit Sitz in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ist insolvent, wie die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 am Dienstag mitteilten. Laut KSV1870 belaufen sich die Passiva auf rund 10,5 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 119 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Laut Eigenantrag ist geplant, die Firma fortzuführen.