Fitnessclub-Betreiberin schlitterte in die Pleite

22 Mitarbeiter betroffen

Laut Kreditschutzverband 1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten der Unternehmerin auf rund 768.000 Euro. Wie hoch die Aktiva sind, sei aktuell noch nicht erhoben. 22 Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Das Einzelunternehmen, das 2010 gegründet wurde, soll fortgeführt werden: Den Gläubigern will m an eine Quote von 20 Prozent anbieten.