Illegale Glücksspielseiten zocken uns im Netz ab

Republik entgehen Steuereinnahmen in Millionenhöhe

Während der Monopolist oder Anbieter mit Lizenzen aus anderen europäischen Ländern in Österreich auf ihre Spielerträge 40 Prozent Steuern (Bruttospielertrag) bezahlen, streifen die illegalen Anbieter aus Drittstaaten ihre österreichischen Umsätze steuerfrei ein. Dadurch entgehen der Republik Steuereinnahmen in Höhe von rund 200 Millionen Euro pro Jahr, sagt ein Branchenvertreter.