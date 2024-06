Österreicher verzockten mehr als 2 Milliarden Euro

Kleiner Einsatz, großes Geld: In der Hoffnung darauf verzockten wir im Vorjahr abzüglich der ausgezahlten Gewinne schon 2,1 Milliarden Euro in Casinos, bei Sportwetten und Online-Glücksspielen. Das war ein Plus von 1,7 Prozent. Das Monopol der Casinos Austria beim Internet-Gambling könnte in Zukunft fallen.