Menschen vertrauen bescheidenen Forschern eher

Ein Ergebnis: Wenig hilfreich war es, die Teilnehmenden darauf hinzuweisen, dass Wissenschaft in ihren Methoden und Ergebnissen immer begrenzt ist. Das hatte einen leicht negativen Effekt auf den Glauben an ein bestimmtes Forschungsthema. Gleichzeitig könne es aber das Vertrauen in die Person erhöhen, gab Vaupotič zu bedenken.