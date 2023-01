Desinteresse an Wissenschaft größer als Skepsis

Desinteresse schließt Vertrauen nicht aus

Bisher haben die IHS-Forscher gemeinsam mit ihren Kollegen von der Universität Aarhus (Dänemark) u.a. die vorhandene Literatur und quantitative Datensätze verschiedener Studien zum Thema analysiert. Polaschek betonte, dass sich vorerst nur erste Tendenzen ablesen lassen. „Wir sehen in unseren Daten, dass vor allem das Desinteresse an Wissenschaft in Österreich ausgeprägter ist als systematische Skepsis über mehrere Bereiche der Wissenschaft und mangelndes Vertrauen in Wissenschaft“, so Starkbaum. Als Beleg dafür nannte er Österreich-Daten aus dem Wellcome Global Monitor. Demnach sagen deutlich über 80 Prozent der Befragten, die an Wissenschaft desinteressiert sind, dass sie Wissenschaft sehr oder zumindest etwas vertrauen.