16 Spiele ohne Niederlage – Imst auch Winterkönig!

Mit einem 2:2-Remis zum Frühjahrsauftakt haben die Imster Regionalliga-Kicker einen fast perfekten Herbst abgeschlossen. Nach 16 Spieltagen liegt die Scheuer-Elf ohne Niederlage an der Spitze. Ein Lebenszeichen hat Schlusslicht Lauterach von sich gegeben – nach acht Niederlagen in Folge gab es in Kuchl wieder einmal einen Sieg. Die Highlights gibt es im Video.