Auf Haubenlokal folgt traditionelles Wirtshaus

Laut Voggenberger gibt es bereits einen potenziellen Nachfolger für das „Bräu“ in Munderfing: „Es schaut gut aus, dass wir ein echtes Wirtshaus bekommen. Das ist, was uns im Ortszentrum fehlt. Forthuber fuhr seit 2018 eine eigene Schiene, die Gäste kamen aus dem gesamten Bezirk und aus Salzburg. Jetzt könnte es wieder ein Wirtshaus für unsere Vereine werden und an manchen Abenden auch Musik im Lokal geben“ , so der Ortschef.