Haubenkoch „braut“ jetzt am Traunsee Soja-Saucen

Die Anlagen sind Marke Eigenbau. „In Europa gibt’s diese Prozesse, wie wir sie anwenden, nicht“, erzählt Nagl, der vielen als Haubenkoch ein Begriff ist, während wenige wissen, dass der gebürtige Schörflinger sonst viel Zeit und Leidenschaft in LUVI Fermente steckt. „Die asiatischen Kulturen sind uns um Einiges voraus. Wir in Österreich brauen Bier so selbstverständlich wie die halt eine Soja-Sauce brauen“, sinniert Nagl, der mit seinen Gründerkollegen bereits Baupläne wälzt: „Hier stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen.“