Wurde aus Feuerwehrmann ein Serienbrandstifter?

Mehr als 350.000 Freiwillige Feuerwehrleute opfern in Österreich täglich ihre Freizeit und riskieren oft genug ihr Leben, um ihre Mitmenschen und deren Hab und Gut zu retten. Und jetzt soll ausgerechnet einer von ihnen selbst für eine Serie an dramatischen Brandstiftungen verantwortlich sein! Was ist passiert?