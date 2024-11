Janine Flock in Pyeongchang erneut am Podest

Janine Flock ist mit zwei Podestplätzen in ihre 15. Skeleton-Weltcup-Saison gestartet. Die 35-jährige Tirolerin legte nach Platz zwei am Samstag in Pyeongchang auf der Olympiabahn von 2018 im zweiten Rennen am Sonntag noch einen Podestplatz nach. Flock, die nach dem ersten Lauf noch Zweite war, landete 1,02 Sekunden hinter der siegreichen Britin Freya Tarbit und sechs Hundertstel hinter der Deutschen Hannah Neise auf dem dritten Rang.