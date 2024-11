Jetzt schon gleich viele „Stockerl“ wie im Vorjahr

Katharina Huber schied aus, sie blieb bei ihrem spektakulären Abflug immerhin unverletzt. Katharina Truppe (19.) bezeichnete ihre Fahrt als „Griff ins Klo“. Und Katharina Gallhuber fiel mit einem vermurksten zweiten Lauf auf Platz 25 zurück. Weitere aus dem neunköpfigen Team qualifizierten sich für die Entscheidung nicht. Viel (Aufbau-)Arbeit also, die in kurzer Zeit bis zum Heim-Slalom in Gurgl am kommenden Samstag zu verrichten ist.