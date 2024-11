4:0! U19-Team siegt auch gegen Färöer

Aufstieg praktisch fix

Der Aufstieg in die Eliterunde der Qualifikation sollte damit bereits vor dem Spiel gegen die favorisierten Spanier am Dienstag unter Dach und Fach sein. Die Iberer trafen am Samstag noch auf Gastgeber Kosovo, der Österreich im ersten Spiel mit 0:4 unterlegen war. Die Top Zwei der Gruppe sind fix in der nächsten Phase der Qualifikation.