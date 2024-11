„Bei Bergheim erkennt man schon den Red Bull-Stil“

„Mittlerweile gibt es in der Frauen-Bundesliga keine Muss-Siege mehr“, sagt SPG Lustenau/Dornbirn-Coach Klaus Stocker. Und schon gar nicht gegen das Team aus Bergheim, das Stockers Damen am Sonntag um 12.45 Uhr (live in ORF Sport+) auf der Birkenwiese empfangen. „Obwohl das System noch nicht ganz ausgereift ist, erkennt man bei ihnen mittlerweile schon den Red Bull-Stil. Sie pressen extrem an und lassen dir kaum Zeit.“