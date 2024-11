Diese zwei Kandidaten sind bei Sturm im Rennen

Andreas Schicker hat beim Doublesieger ordentlich „gewildert“. Verständlich und sein gutes Recht. Sagte doch schon Johann Wolfgang von Goethe: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. „Meine Aufgabe war es, den passenden Trainer zu finden. Nach meinen ersten Wochen bei Hoffenheim hab ich gespürt, dass der Klub jetzt so einen Trainer und Typen wie Christian Ilzer braucht“, sagt Schicker, der am Sonntag mit Paul Pajduch wieder Richtung Hoffenheim aufbricht. In einem Luxus-Dienstwagen: Audi Q7, 500 PS!