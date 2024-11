Verfolgungsjagd: Fahrer flüchtet über Baustelle

Flucht trotz Warnschüssen

Ein Beamter gab Warnschüsse in den Boden ab, ohne Personen oder Dinge zu gefährden. Trotzdem entkam der Verdächtige über das weitläufige Baustellengelände. Eine sofortige Fahndung blieb am Freitagabend erfolglos. Ein 32-jähriger Beifahrer, der im Fahrzeug verblieb, gab an, den flüchtigen Fahrer „nur flüchtig zu kennen“. Die Ermittlungen dauern an.