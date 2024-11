Stück für Familien: Paket als wahrer Glücksbringer

Anna bekommt von ihrem Opa ein rotes Packerl. Bald ist klar: Man darf es nicht öffnen, sondern nur weiterschenken! So tritt es eine Reise durch das Dorf an. Weil sich jeder freut, sobald er das geheimnisvolle Geschenk in der Hand hält, wird es zur Medizin gegen Langeweile oder bei Pannen, gegen Einsamkeit und Schlaflosigkeit. Es bringt Glück und Spaß.