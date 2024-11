Jessie Ann de Angelo: „Musik öffnet die Herzen“

„Ich wollte nie Sängerin werden, wir haben aber in der Familie ständig gesungen – so wurde Musik ein Teil meines Lebens“, erinnert sich Jessie Ann de Angelo. Sie stammt aus Mexiko, ist in einer kosmopolitischen Familie aufgewachsen, hat ein Doktorrat in Jus, Gesangsstudien, und sie lebt seit rund 25 Jahren in Linz.