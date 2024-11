Ekel-Kebab brachte Tod: Putzfetzen als Ursache?

Die Wahrscheinlichkeit, an einer Salmonellenvergiftung zu sterben, ist äußerst gering – laut gerichtsmedizinischen Gutachten liegt sie bei 0,1 Prozent. Dass es im Vorjahr in Kärnten zu einem Todesfall gekommen ist, ist also eine besondere Verkettung unglücklicher Umstände. Fest steht aber, dass das Hendl-Kebab tödlich war!