„Wir haben Wien so viel zu verdanken“

Auch 2018 und 2019 bebte die Insel, nach der Corona-Absage 2020 sorgte Jagerhofer mit einem „Logen-Stadion“ am Heumarkt für Aufsehen. Abgesehen von 2023, als es wieder auf die Insel ging, gab es drei Turniere im Herzen der Stadt. Jenes im Juli, als am Freitag wegen Unwetter die Fans in Tiefgaragen und U-Bahn-Stationen ausharrten („Das war einzigartig und einfach unglaublich“) sollte das vorerst letzte in Wien bleiben.