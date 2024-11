Zahl der Erkrankten nach McDonald‘s-Besuch steigt

Gefährliches HUS-Syndrom bei einigen Betroffenen

Während die Erkrankung an sich schon unangenehm ist, traf es vier Personen besonders schlimm. Sie leiden infolge der Infektion am Hämolytisch-urämische Syndrom (HUS), welches zu akutem Nierenversagen führen und tödlich sein kann, teilte die US-Lebensmittelbehörde FDA am Mittwoch mit.