Jetzt ist es fix! Ranieri übernimmt bei AS Roma

Der italienische Fußball-Erstligist AS Roma hat nach fünf Jahren Pause Trainer Claudio Ranieri bis zum Ende der Saison in seine Heimatstadt zurückgeholt. Der Verein bestätigte die Verpflichtung am Donnerstag offiziell, nachdem mehrere italienische Zeitungen bereits darüber berichtet hatten. „Willkommen daheim, Mister“, hieß es auf der Homepage des Klubs.