Unternehmen werben um Kika/Leiner-Mitarbeiter

„Krisenfeste“ Post bietet 700 Jobs an

Die Post und ihre Tochterunternehmen in Österreich wiederum suchen knapp 700 zusätzliche Mitarbeiter im Verkauf, in den Logistikzentren, in der Zustellung, als Lkw-Fahrer und in der IT. Anstellungen sind in Vollzeit, Teilzeit oder auch geringfügig möglich.