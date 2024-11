Kika/Leiner nicht zu retten: 1400 Jobs wackeln

Vorbote des Signa-Zusammenbruchs

Als René Benkos Signa-Kartenhaus begann, in sich zusammenzubrechen, war Kika/Leiner noch Teil der Signa Holding. Mitte 2023 verkaufte Signa zwar die Möbelkette – das Kind war damals allerdings bereits in den Brunnen gefallen, kurz nach dem Verkauf meldete Kika/Leiner die erste Insolvenz an.