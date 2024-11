Das gilt für Weidmänner in der Steiermark

Die Jagd-Affäre um den SPÖ-Politiker Georg Dornauer in der Steiermark schlägt hohe Wellen. Was auf der Jagd erlaubt ist und was dem Tiroler strafrechtlich droht: Jagdrechtsexperte Uwe Niernberger, Rechtsanwalt in Graz, und Nina Pölzl, Bezirkshauptfrau im Murtal, kennen die Antworten.