„Die Menschen im Ort haben große Angst“

Über 300 Flüchtlinge in einer Woche

Die Zahlen sprechen für sich: Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden fast 340 Migranten im burgenländischen Grenzgebiet angehalten – trotz der mittlerweile sehr niedrigen Temperaturen in den Nacht- und Morgenstunden. Seit Jahresbeginn gab es bereits fast 3600 Aufgriffe. Zusätzlich konnten 33 Schleuser gefasst werden.