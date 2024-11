Mangelnde Mitbestimmung begünstigt Job-Wechsel

Tourismus und Gastronomie schneiden am schlechtesten ab

Wobei es bei der Einschätzung der Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten je nach Branche deutliche Unterschiede gibt. Am schlechtesten schneiden Tourismus und Gastronomie ab - sowohl in puncto Mitbestimmung (49 Prozent zufrieden) als auch in puncto Gestaltungsmöglichkeiten (62 Prozent). Geht es nach den Gestaltungsmöglichkeiten, so stechen das Unterrichtswesen (74 Prozent) und das Gesundheits- und Sozialwesen (71 Prozent) positiv hervor. Dafür sind nur jeweils 52 Prozent mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten zufrieden. Im Bauwesen stufen 71 Prozent der Beschäftigten die Gestaltungsmöglichkeiten positiv ein und 67 Prozent sind mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten zufrieden.