„Jetzt drängt die ganze Welt in die Formel 1“

„Ich bin jetzt 78 und gebe Vollgas“

So düste Wurz senior nach der Ehrung nach Astana, um an einem Fahrsicherheitszentrum in Kasachstan zu arbeiten, werkt gemeinsam mit Alex an der Planung der F1-Strecken im saudischen Qiddiya und in Albanien, auch der Masterplan für eine Grand-Prix-Strecke in Ruanda wurde von den beiden erstellt. „Ich bin jetzt 78 und gebe Vollgas. Alex hat so eine hohe Schlagzahl – und keinen Respekt vor dem Alter“, lacht der Waldviertler. Über die Strecken könnte schon bald die jüngste Wurz-Generation ziehen.