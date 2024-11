Mit 19 Jahren! Real-Juwel muss Karriere beenden

„Habe alles versucht“

Im September 2022 verletze sich das vielversprechende Talent gegen die Jugend-Mannschaft von Celtic Glasgow schwer. Seither versuchte der Spanier alles, damit ein Comeback gelingt. „In den letzten zwei Jahren habe ich körperlich und geistig mit aller Kraft gekämpft und alles versucht, was in meiner Macht stand, um diesen Sport wieder genießen zu können, aber es war nicht möglich, mich davon zu erholen“, gibt der 19-Jährige einen Einblick in seine Leidenszeit.