Pkw-Lenkerin (37) landet im Dorfbach

Mopedfahrer in Fußach verletzt

Bei einem zweiten Unfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr in Fußach ereignete, dürfte ein 54-jähriger Pkw-Lenker beim Einbiegen von der Gemeindestraße Birkenfeld auf die L202 einen jungen Mofafahrer übersehen haben. Der 18-Jährige, der von Höchst kommend in Richtung Fußach unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Mit seinem Moped prallte er zunächst gegen die linke Vorderseite des Pkws. Anschließend wurde er gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und blieb dann verletzt auf der Fahrbahn liegen.