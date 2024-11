Kater „Pezi“ wurde durch Giftköder getötet

Seine Tipps: Ratten- oder Mäusegift immer gut versperrt aufbewahren und beim Auslegen der Köder darauf achten, dass Katze oder Hund nicht damit in Berührung kommen. Sollte es schon zu spät sein und das Tier Symptome, wie Zittern, Erbrechen oder Krämpfe aufweisen, gilt es rasch den Tierarzt aufzusuchen. „Könnte die Vergiftung auf dem eigenen Grund passiert sein, dann die Gift-Verpackung am besten gleich in die Praxis mitbringen und die Tiere in warme Decken wickeln“, rät der Veterinär.