Trumps Team: Asyl-Hardliner steht vor Comeback

Schon in Trumps erster Amtszeit arbeitete Miller im Weißen Haus

Miller ist einer der dienstältesten Berater von Trump. Schon in dessen erster Amtszeit von 2017 bis 2021 arbeitete Miller für das Weiße Haus. Er prägte viele Entscheidungen in der Migrationspolitik. Dazu gehört auch die viel kritisierte Maßnahme, Tausende Kinder bei der Einreise von ihren Eltern zu trennen. Außerdem schrieb er an Trumps Reden mit.