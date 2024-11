Rekord-Rausch: Mit 3,82 Promille Unfall verursacht

Sternhagelvoll in der Abenddämmerung: Um 17.30 Uhr geriet ein Innviertler (37) mit 3,82 Promille in Schardenberg auf die Gegenfahrbahn und rammte mit seinem Auto einen Kastenwagen, in dem ein Kroate (54) aus Schärding saß. Beide Lenker wurden verletzt, die Autos demoliert.