Schwere Infektion: Kilde verlor neun Kilogramm

Kilde verpasst wegen einer neuerlichen Operation an seiner stark lädierten linken Schulter die gesamte Weltcupsaison 2024/25. Der Gesamtweltcupsieger von 2020 hatte sich im Jänner bei einem Sturz in Wengen schwere Verletzungen zugezogen, jene an der Schulter erweist sich nicht zuletzt wegen einer schweren Infektion im Sommer als besonders langwierig. „Die Infektion war so lange da, dass sie meinen Knochen angegriffen hat“, erklärte Kilde vor wenigen Wochen.