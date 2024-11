Ein Fußball-Märchen: Plötzlich Bundesliga-Kicker!

Nun also Hoffmann, der sich in der Landesliga mit 18 Toren in 25 Spielen in die Auslage gespielt hat. „Ich habe vier Jahre in der Akademie von Rapid gespielt, bin dann aber wieder zu Halbturn in die Heimat gewechselt.“ Wo er aufgeigte und Hartberg überzeugt hat. „Man kann den Weg nach oben auch über Umwege schaffen“, ist Hoffmann sicher. In Hartberg ist man vom Erfolgsmodell, Spieler aus dem Unterhaus einzubauen, jedenfalls überzeugt.