Wien: 27 Kräfte im Großeinsatz gegen Flammen

Mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften rückte die Wiener Feuerwehr am Donnerstag aus, um dem eingegangenen Notruf in Wien-Döbling gegen 14 Uhr nachzugehen. Beim Eintreffen waren schon Rauchwolken am Himmel zu sehen. Demnach war ein Kellerbrand ausgebrochen.