Plastikverpackungen können grüner als Karton sein

Transportweg spielt eine Rolle

Bei Joghurt und ähnlichen Produkten ist das Einwegglas in allen bewerteten Kategorien komplett durchgefallen. Die Umweltlast war fast zehnmal so groß wie jene aller anderen Verpackungsvarianten. Das Mehrwegglas (maximal 100 Kilometer von Abfüllung bis Handel) und der plastiksparende 3K-Becher liegen ex aequo am ersten Platz. Allerdings sollte ein Mehrwegglas nicht zu weit transportiert werden, ab 500 Kilometern ist es nur mehr so gut wie ein herkömmlicher Plastikbecher.