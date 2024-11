In Kagran bricht eine neue Eiszeit an

Capitals-Cracks werden die beteiligten Klubs besuchen, auch für sozial benachteiligte Kinder setzt sich das Projekt ein, sie sollen Spiele der Wiener als Fan erleben können. Die „Pho3nix Foundation“ wurde 2020 gegründet, ist in Europa, Asien und den USA tätig und hilft Kindern dabei, durch Sport gesund und aktiv zu bleiben – die Zusammenarbeit mit den Caps soll eine langfristige sein, wurde vorerst für drei Jahre fixiert. Weitere Vereine in Österreich sollen dazukommen – auch dank Berger: „Ich bin selbst mit acht Jahren zum WEV gekommen, in diesem faszinierenden Sport groß zu werden, ist unvergesslich. Als ich von dieser Möglichkeit der breiten Förderung des Eishockeysports im Osten Österreichs erfahren habe, war ich sofort sehr begeistert.“