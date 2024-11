„Die Tageseltern sind auch für 2025 gesichert“

In Oberösterreich waren zuletzt 1569 Kinder in der Obhut von Tageseltern, das sind rund zwei Prozent der insgesamt rund 67.600 in Krabbelstunden, Horten und Co betreuten Kinder. Das Land fördert die Trägervereine heuer mit 6,7 Mio., im kommenden Jahr mit 6,9 Mio. Euro.