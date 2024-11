Von einer Idee zum Wirtschaftsfaktor im Herbst

Idee weiter ausbauen

Mit dabei war auch Paul Wendelin aus Gols, er selbst damals Mitglied der „Jungen Winzer“. „Und so was von innovativ und experimentierfreudig“, lacht Wendelin heute. Die Idee des Martinilobens gefiel ihm und er wollte das noch ein wenig ausbauen. „Sailers Idee war, dass das Martiniloben jedes Jahr in einer anderen Gemeinde vonstattengehen sollte, deshalb habe ich angeboten, dass wir in Gols die Nächsten sind“, schildert Wendelin.