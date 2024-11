Mit Minister und Polizeipräsident in der U6

Karner hält an Entwurf für Messer-Verbotsgesetz fest

Karner und Pürstl waren sich allerdings einig: So wie es schon vor der Gründung der Einsatzgruppe regelmäßig polizeiliche Schwerpunktaktionen gab, so sehr werde man diese weiter brauchen. Als wichtiges Werkzeug dabei dienten auch die Waffenverbotszonen in Wien, für deren Fortsetzung sich beide aussprachen – so lange es kein allgemeines Messer-Verbotsgesetz gebe. Einen Gesetzesentwurf dafür hatte das Innenministerium im Sommer vorgelegt, er wurde aber vom bisherigen grünen Koalitionspartner als zu kompliziert und zu schwammig abgelehnt.