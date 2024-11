Letztes F1-Cockpit: Ist Entscheidung gefallen?

Der junge Mann aus Sao Paulo hat im vergangenen Jahr die Formel 3 gewonnen und ist aktueller Leader in der Formel 2. Einen gewichtigen Fürsprecher hat Bortoleto auch bereits in Person von Max Verstappen. Vor allem aufgrund der umfassenden Regeländerungen mit Beginn der Saison 2026, so Verstappen, würde es Sinn machen, schon jetzt jungen Fahrern das Vertrauen zu schenken.