Jugend und Psyche: Wenn der Druck zu groß wird

Die Zahl der jugendlichen Patienten mit psychischen Erkrankungen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Depressionen, Angst- und Essstörungen sind nur einige der vielen Herausforderungen, denen junge Menschen heute gegenübersehen. Die „Krone“ holte Rat bei Medizinern, was Eltern in solchen Situationen machen können.