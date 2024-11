Teurer Genuss: Glühwein und Maroni in Klagenfurt

Mit dem Glühwein-Opening am Alten Platz wird in Klagenfurt traditionell die Adventzeit eingeläutet. Heuer findet das beliebte Event diesen Donnerstag (ab 17 Uhr) statt. Dabei wird DJ Daddy Cold Stimmung machen. Wie schon im Vorjahr muss man für einen Glühwein tief in die Tasche greifen. Denn die meisten Gastronomen verrechnen für ein Häferl mittlerweile 4,80 Euro.