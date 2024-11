So viel verdienen VW-Mitarbeiter derzeit noch

Vorstand will auch bei sich sparen

Künftig sollen sich die Konditionen aber am Rest der Branche orientieren. Wie berichtet, sollen Bonuszahlungen wegfallen und die Tariflöhne um zehn Prozent reduziert werden. Bei sich selbst will der Konzernvorstand ebenfalls sparen. Dieses Fixgehalt soll um fünf Prozent reduziert werden. VW-Chef Oliver Blume erhielt im vergangenen Jahr ein Einkommen von 1,3 Millionen Euro, Personalvorstand Gunnar Kilian gar fast 5,6 Millionen.